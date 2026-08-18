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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 18 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un aumento del 2,33% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales.Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense ha experimentado un avance del 2,23%, aunque en comparación anual registra una disminución del -0,45%.

El dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento en su valor por primera vez en un periodo de un día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 24,99%, superior a la volatilidad de referencia del 20,44%, lo que indica una mayor inestabilidad en el mercado.

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