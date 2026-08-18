Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 18 de agosto

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,39 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que el precio de cierre anterior, con una variación porcentual de -0,01% respecto a la sesión previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,48%, reflejando una evolución interanual también negativa con una caída del -0,52%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al dólar canadiense ha mantenido una tendencia negativa durante el último día, continuando con la caída observada en las últimas jornadas. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,55%, por debajo de la volatilidad de referencia de 3,95%, lo que sugiere una estabilidad relativa en el mercado en este momento.

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