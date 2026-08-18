Noticias
Agregar Infobae enGoogle

Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 18 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Imagen 52J4DHLBRNEC3OUVQNORJXPHNI
Guardar

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,39 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que el precio de cierre anterior, con una variación porcentual de -0,01% respecto a la sesión previa. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso del -0,48%, reflejando una evolución interanual también negativa con una caída del -0,52%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al dólar canadiense ha mantenido una tendencia negativa durante el último día, continuando con la caída observada en las últimas jornadas. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,55%, por debajo de la volatilidad de referencia de 3,95%, lo que sugiere una estabilidad relativa en el mercado en este momento.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 18 de agosto

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 18 de agosto

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 18 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 18 de agosto

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 18 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 18 de agosto

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 18 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 18 de agosto

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 18 de agosto

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 18 de agosto