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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 13 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,8 quetzales, lo que representa un incremento del 2,24% respecto al precio de cierre anterior de 8,6 quetzales, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado una subida del 2,38%, mientras que en el ámbito interanual, su variación se sitúa en un avance del 2,12%.

El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando su primer aumento consecutivo.

La volatilidad actual de 27,24% supera significativamente la volatilidad de referencia del 20,41%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.

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