Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 13 de agosto

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,4 dólares canadienses, lo que representa un incremento del 0,09% respecto al precio de cierre anterior de 1,39. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,08%, aunque su desempeño interanual registró una bajada del -0,29%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento de la divisa estadounidense en este período. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 3,34%, inferior a la volatilidad de referencia del 3,97%, lo que indica una relativa estabilidad en el mercado cambiario.

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