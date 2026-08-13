Noticias
Agregar Infobae enGoogle

Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 13 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Imagen 52J4DHLBRNEC3OUVQNORJXPHNI
Guardar

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,4 dólares canadienses, lo que representa un incremento del 0,09% respecto al precio de cierre anterior de 1,39. Fuente: Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,08%, aunque su desempeño interanual registró una bajada del -0,29%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento de la divisa estadounidense en este período. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 3,34%, inferior a la volatilidad de referencia del 3,97%, lo que indica una relativa estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 13 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 13 de agosto

Dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 13 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 13 de agosto

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 13 de agosto

La divisa estadounidense experimentó un alza en su cotización respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 13 de agosto

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 13 de agosto

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 13 de agosto

Euro hoy en República Dominicana: cotización de apertura del 13 de agosto

Esta fue la cotización de apertura de la principal moneda europea al cambio dominicano

Euro hoy en República Dominicana: cotización de apertura del 13 de agosto