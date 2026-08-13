Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 13 de agosto

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En la apertura del día, el euro se cotiza en 1,61 dólares canadienses, sin cambios respecto al precio de cierre previo, con una leve variación porcentual de 0,15%, según reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,15%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del -1,02%.

El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un incremento continuo en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,01%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia de 4,43%, lo que indica un período de estabilidad en el mercado cambiario.

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