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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 13 de agosto

La divisa estadounidense ha registrado un avance en su cotización respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el tipo de cambio del dólar estadounidense se sitúa en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,28% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,45 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 2,25%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 2,02%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un incremento constante. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio es de 25,63%, superior a la volatilidad de referencia del 20,34%, lo que sugiere un aumento en la inestabilidad del mercado.

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