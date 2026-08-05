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Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 5 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este miércoles

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 5,92 reales brasileños, lo que representa un incremento del 0,88% en relación al precio de cierre anterior de 5,87 reales brasileños. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 0,76%, aunque su variación interanual muestra una caída del -6,23%.

En los últimos días, el tipo de cambio euro a real brasileño ha mostrado una tendencia positiva durante dos días consecutivos. La volatilidad actual se sitúa en el 6,94%, notablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 10,77%, indicando una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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