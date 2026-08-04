Noticias
Agregar Infobae enGoogle

Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 4 de agosto

La moneda europea ha experimentado un leve alza respecto a la jornada anterior

Imagen 3AFHON36XZD2JHM53MSEEOQQYQ
Guardar

En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 5,86 reales brasileños, lo que representa una variación del 0,08% respecto al precio de cierre anterior de 5,85 reales brasileños. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro ha experimentado una subida del 0,2%, aunque su variación interanual muestra una caída del -8,52%.

En los últimos días, la tendencia del euro frente al real brasileño ha sido positiva, marcando un aumento constante en su valor durante un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 5,23%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia del 10,74%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del euro en BrasilTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Se percibe sismo de magnitud 4.2 este lunes 3 de agosto en San Antonio

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Se percibe sismo de magnitud 4.2 este lunes 3 de agosto en San Antonio

Se percibe sismo de magnitud 4.6 en la ciudad de Alto del Carmen este lunes 3 de agosto

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Se percibe sismo de magnitud 4.6 en la ciudad de Alto del Carmen este lunes 3 de agosto

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 3 de agosto

La moneda europea registró una caída respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 3 de agosto

Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 3 de agosto

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del lunes

Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 3 de agosto

Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 3 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 3 de agosto