Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 4 de agosto

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 5,86 reales brasileños, lo que representa una variación del 0,08% respecto al precio de cierre anterior de 5,85 reales brasileños. <i>Dow Jones</i>

En la última semana, el euro ha experimentado una subida del 0,2%, aunque su variación interanual muestra una caída del -8,52%.

En los últimos días, la tendencia del euro frente al real brasileño ha sido positiva, marcando un aumento constante en su valor durante un día consecutivo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 5,23%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia del 10,74%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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