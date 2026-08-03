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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 3 de agosto

La moneda europea registró una caída respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,77 quetzales, lo que representa una disminución del 0,4% respecto al precio anterior de 8,81 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 3,4%, mientras que su evolución interanual muestra un crecimiento del 1%.

El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando su primer descenso consecutivo. La volatilidad actual del 14,94% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 20,22%, lo que sugiere una estabilidad en el mercado de divisas.

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