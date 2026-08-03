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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 3 de agosto

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que refleja una variación del -0,08% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,62 quetzales. Dow Jones

En los últimos días, la tendencia del tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha sido negativa, marcando una caída continua durante un día. La volatilidad actual se sitúa en 13,39%, por debajo de la volatilidad de referencia del 20,2%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,23%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 1,89%.

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