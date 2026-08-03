Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 3 de agosto

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Al cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,62 dólares canadienses en promedio, manteniéndose igual que el día anterior, con una leve variación porcentual de -0,02% respecto al precio previo de 1,62. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance de 0,64, aunque su variación interanual muestra una caída de -0,45%.

El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, con un descenso continuo durante un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 1,85%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,44%, indicando una estabilidad en su movimiento.

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