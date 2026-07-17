El podcast de Ricardo Lorenzetti: los excluidos de la revolución digital

La tecnología prometía simplificar la vida cotidiana. Sin embargo, para muchas personas ocurre exactamente lo contrario. Trámites que no pueden completarse, aplicaciones que cambian de un día para otro, sistemas de identificación que dejan de funcionar y servicios donde ya no existe la posibilidad de hablar con otra persona forman parte de una experiencia cada vez más frecuente. En “Los excluidos de la revolución digital”, el último episodio de su podcast disponible en Infobae y Spotify, Ricardo Lorenzetti pone el foco en esas situaciones que suelen parecer menores, pero que afectan todos los días a millones de personas.

“La democracia y el liderazgo democrático tienen que estar más enfocados en la vida cotidiana, enfocados en los aspectos del bienestar de la población”, dice al comienzo. “Se ha producido esta gran desconexión entre las instituciones y la sociedad. Se habla mucho de las discusiones entre dirigentes y poco de los problemas de la vida cotidiana”.

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Para ilustrarlo, comienza con una historia que recorrió medios de todo el mundo. Poco después de ser elegido Papa, León XIV necesitó modificar el domicilio registrado en su banco. Había respondido correctamente todas las preguntas de seguridad, pero el sistema seguía exigiendo que se presentara personalmente en una sucursal. “Le dijo: ‘¿Le importaría si le dijera que soy el papa León?’. Entonces la empleada o el empleado le cortó y no pudo hacer el trámite. Lo tuvo que realizar a través de una persona con influencia”. La anécdota, explica Lorenzetti, muestra cómo procedimientos diseñados para brindar seguridad pueden terminar perdiendo de vista la realidad concreta de quienes los utilizan.

La misma idea aparece en otro episodio mucho más cotidiano. Luis Brandoni quiso pagar una compra en un supermercado, pero no recordaba el PIN de su tarjeta y rechazaba el uso de billeteras virtuales o códigos QR. “La cajera le dice: ‘Pero no, abuelo, usted tiene que ir para allá’. Y dice: ‘No me llame abuelo’”. Para Lorenzetti, ambos casos “muestran claramente personas adultas en un contexto tecnológico que no les resulta nada fácil y que muchas veces impide que uno logre hacer algún trámite”.

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Todavía más dramático resulta el caso del exsenador Esteban Bullrich. La enfermedad que padece modificó sus rasgos físicos y el sistema de reconocimiento facial de su banco dejó de identificarlo. “La enfermedad me está llevando mi cuerpo, no debería llevarse también mi dinero”, escribió públicamente. El problema terminó resolviéndose porque se trataba de una figura conocida, pero Lorenzetti advierte que “hay muchísimas personas que no se lo pueden solucionar”.

El problema, aclara, no consiste en cuestionar la tecnología ni los sistemas de seguridad. “La seguridad es necesaria porque hay muchas estafas”, reconoce. Lo que falta es otra cosa. “Tiene que haber algún aspecto final donde uno encuentre a alguien humano que le solucione el problema.” Para quienes trabajan todo el día, cuidan a sus familias o enfrentan problemas de salud, explica, dedicar horas a resolver cuestiones burocráticas termina convirtiéndose en una carga cotidiana.

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La reflexión se extiende también al dinero digital y a las nuevas modalidades de pago. Lorenzetti considera razonables los controles contra el lavado de dinero, pero advierte que muchas veces esos mecanismos terminan complicando operaciones completamente habituales. “Hay que encontrar, de todo el sistema digital, de todas las garantías de seguridad y de toda la lucha contra el lavado, un piso mínimo de humanidad para que la vida sea más sencilla”, sostiene.

Más adelante, el episodio se desplaza hacia otro terreno donde la tecnología también modifica la experiencia cotidiana: el consumo. “Hay una frontera borrosa entre los alimentos y los medicamentos”, dice al referirse a productos que prometen beneficios para la salud o al uso de fármacos como Ozempic con finalidades distintas de aquellas para las que fueron desarrollados. A eso suma otro fenómeno cada vez más frecuente: “Hay muchos alimentos que tienen información falsa... Esto lo llaman greenwashing, el lavado de cara”, explica al hablar de campañas publicitarias que presentan determinados productos como sustentables sin que realmente lo sean.

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En ese contexto, Lorenzetti cuestiona una idea tradicional del derecho según la cual cada consumidor debía informarse por completo antes de contratar un bien o un servicio. “Nosotros contratamos en base a la confianza y en la apariencia. Confiamos en las marcas”, dice. Y recuerda que hoy resultaría prácticamente imposible verificar todos los aspectos de cada compra o contratación. “Si nosotros obráramos como una persona diligente que se ocupa de preguntar todo antes de contratar... normalmente nos insultaría el resto de los pasajeros o el propio conductor”, ejemplifica al imaginar a alguien que antes de subir a un colectivo quisiera comprobar todos los controles de seguridad.

Esa realidad explica, según sostiene, la importancia que adquirieron las normas sobre trato digno. “Los proveedores deben garantizar trato digno a los consumidores y usuarios”, recuerda. La legislación también exige que “se abstengan de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias” y que aseguren “un trato equitativo y no discriminatorio”. Del mismo modo, reivindica la libertad para elegir cómo pagar. “¿Por qué impedirle pagar con el método que quiera, con la moneda o con lo que conoce, con lo que le resulta confiable?”, plantea.

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“Nos hemos deshumanizado mucho en estas relaciones previas a la contratación”, dice hacia el final del episodio. La burocracia ya no es solamente administrativa: “La tecnología también se ha hecho burocrática. Es como una relación dura donde uno choca contra una pared y no hay manera de abrirla”. Frente a esa realidad propone recuperar un principio sencillo. “Esta pared tiene que tener algún hueco para las personas que no saben tratar con esta tecnología”. En una sociedad cada vez más digitalizada, concluye, la innovación solo será verdaderamente inclusiva si no deja personas atrás.

Todos las semanas, un nuevo episodio de El podcast de Ricardo Lorenzetti en Infobae y Spotify.