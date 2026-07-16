Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 16 de julio

En la apertura del día, el euro se cotiza a 5,82 reales brasileños, lo que implica una variación del 0,22% respecto al cierre anterior de 5,81 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron una bajada del 0,77%, mientras que su evolución interanual refleja una disminución del 6,64%.

En los últimos días, el tipo de cambio euro a real brasileño ha mostrado una tendencia positiva, marcando un aumento sostenido en su valoración. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 8,32%, inferior a la volatilidad de referencia de 10,93%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD