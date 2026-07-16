Clima: las temperaturas que predominarán este 16 de julio en Ciudad de Guatemala

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de partir del hogar, conoce la previsión meteorológica en Ciudad de Guatemala para las siguientes horas en este jueves.

En Ciudad de Guatemala se espera una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 17 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 68% durante el día y del 25% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 88% en el transcurso del día y del 84% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 43 kilómetros por hora en el día y los 32 kilómetros por hora en la noche.

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Cuidado con el sol, se prevé que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 6.

La predicción del clima en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Guatemala capital es principalmente tropical, donde las temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

La temporada de lluvias en la capital guatemalteca va de mayo a octubre, mientras que la seca es desde noviembre y hasta abril.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en el país guatemalteco el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de lluvia en Guatemala comienza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.