Previsión del clima en Puerto Plata para antes de salir de casa este 9 de julio

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este jueves, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Puerto Plata.

En Puerto Plata se prevé una temperatura máxima de 32 grados centígrados y una mínima de 24 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 55% durante el día y del 77% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 65% en el transcurso del día y del 98% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 48 kilómetros por hora en el día y los 39 kilómetros por hora en la noche.

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Cuidado con el sol, se espera que los rayos ultravioleta alcancen un nivel de hasta 13.

La predicción del estado del tiempo en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia homónima, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en la mayor parte del país caribeño, el clima es tropical.

Los meses con mayor sequía van de junio a agosto, el resto del año las lluvias son más constantes, siendo octubre y noviembre el bimestre que más precipitaciones se registran.

(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.