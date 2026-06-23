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Predicción del clima en Puerto Plata para antes de salir de casa este 24 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

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Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este miércoles 24 de junio?, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Puerto Plata.

El tiempo para este miércoles en Puerto Plata alcanzará los 32 grados, mientras que la temperatura mínima será de 24 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos UV es de 12.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 61%, con una nubosidad del 38%, durante el día; y del 9%, con una nubosidad del 31%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 43 kilómetros por hora en el día y los 33 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del estado del tiempo en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en la mayor parte del país dominicano, el clima es tropical.

La temporada de lluvia prevalece la mayor parte del año, siento octubre y noviembre los meses con más precipitaciones, en contraste de julio a agosto son los meses más secos.

(EFE)
(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, descendiendo a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

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