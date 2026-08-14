Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 14 de agosto

Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 6,04 reales brasileños, marcando una variación del 1% respecto al precio de 5,98 reales de la jornada anterior, según constata Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,86%, aunque en el contexto interanual muestra una caída del -3,24%.

El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, consolidándose en un entorno favorable para la divisa europea.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 9,23%, por debajo de la volatilidad de referencia del 10,54%, lo que sugiere un contexto de relativa estabilidad en el mercado.