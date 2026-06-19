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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 19 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,42 dólares canadienses, lo que representa un incremento del 0,13% respecto al precio de cierre anterior de 1,41 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 1,22%, mientras que su variación interanual se situó en un incremento del 2,99%.

El dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cinco días, reflejando un fortalecimiento frente al dólar estadounidense.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,24%, superior a la volatilidad de referencia de 4,18%, lo que sugiere una ligera inestabilidad en el mercado.

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