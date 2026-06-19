Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 19 de junio

En el cierre de operaciones, el cambio del dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un aumento del 2,25% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales, según Dow Jones.

La tendencia del tipo de cambio entre el dólar estadounidense y el quetzal se ha mantenido positiva en los últimos días, marcando un incremento continuo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,21%, superando la volatilidad de referencia del 20,13%, lo que sugiere un aumento en la inestabilidad del mercado.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,06%, mientras que en el último año, su variación fue del 1,87%.