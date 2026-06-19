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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 19 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del viernes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,62 dólares canadienses, manteniéndose estable respecto al precio de cierre anterior de 1,62, con una ligera variación positiva del 0,15% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,22%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1%.

El euro a dólar canadiense muestra una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en este rumbo durante un día consecutivo.

Con una volatilidad actual del 2,25%, que se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 4,7%, se sugiere una estabilidad en el tipo de cambio.

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