Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 19 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,62 dólares canadienses, manteniéndose estable respecto al precio de cierre anterior de 1,62, con una ligera variación positiva del 0,15% en comparación con la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 0,22%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1%.

El euro a dólar canadiense muestra una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en este rumbo durante un día consecutivo.

Con una volatilidad actual del 2,25%, que se encuentra por debajo de la volatilidad de referencia del 4,7%, se sugiere una estabilidad en el tipo de cambio.