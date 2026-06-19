Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 19 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 8,74 quetzales, lo que representa un aumento del 1,94% respecto al precio de cierre anterior de 8,58 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,09%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del -0,22%.

El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, tras un aumento sostenido. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 25,54%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia del 20,16%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD