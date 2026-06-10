Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 10 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,79 quetzales, lo que representa un incremento del 2,41% frente al precio de cierre anterior de 8,58 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 1,62%, mientras que su evolución interanual se sitúa en un incremento del 0,42%.

El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, continuando su avance por un periodo de un día. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 22,41%, superando la volatilidad de referencia del 20,25%, lo que indica un nivel de inestabilidad en el mercado.

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