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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 10 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,39 dólares canadienses, sin variación respecto al precio de cierre anterior de 1,39, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,22%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 0,48%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha experimentado una tendencia negativa durante los últimos dos días, lo que refleja una depreciación del billete verde frente a su contraparte canadiense.

Con una volatilidad actual del 1,5%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,17%, el mercado muestra signos de estabilidad en el intercambio de estas divisas.

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