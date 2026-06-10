Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 10 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una variación de -0,13% respecto al cierre anterior de 1,61 dólares canadienses. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,42%, mientras que en el último año ha experimentado una variación negativa del 0,53%.

El tipo de cambio del euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del 4,76% se sitúa ligeramente por encima de la volatilidad de referencia del 4,75%, lo que sugiere una leve inestabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD