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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 10 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del miércoles

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una variación de -0,13% respecto al cierre anterior de 1,61 dólares canadienses. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,42%, mientras que en el último año ha experimentado una variación negativa del 0,53%.

El tipo de cambio del euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del 4,76% se sitúa ligeramente por encima de la volatilidad de referencia del 4,75%, lo que sugiere una leve inestabilidad en el mercado cambiario.

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