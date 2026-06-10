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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 10 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,31% respecto al precio de cierre anterior de 7,44 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al quetzal muestra una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en un nivel favorable por primera vez en una semana.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,75%, superando la volatilidad de referencia del 20,21%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 2,27%, mientras que su variación interanual se sitúa en un aumento del 1,65%.

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