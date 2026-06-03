Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 3 de junio

En la apertura del día, el euro se cotiza a 5,82 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,66% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,86 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,19%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,76%.

El tipo de cambio del euro al real brasileño ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cinco días, reflejando una presión a la baja en la cotización. La volatilidad actual se sitúa en 4,94%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 11,12%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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