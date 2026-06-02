Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 2 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 5,83 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,55% en comparación con el precio de cierre anterior de 5,87 reales brasileños, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,55%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 7,43%.

El tipo de cambio del euro al real brasileño ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días, reflejando una presión a la baja en la cotización. La volatilidad actual se sitúa en 6,55%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 11,12%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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