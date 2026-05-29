Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 29 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,89 quetzales, lo que representa un incremento del 2,62% respecto al precio de cierre anterior de 8,66 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,23%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,4%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco en los últimos días, marcando un aumento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 25,79%, superando la volatilidad de referencia del 20,13%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD