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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 29 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del viernes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una variación porcentual de 0,15% respecto al cierre anterior de 1,61. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,19%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,44%.

El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,02%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,8%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado.

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