Noticias

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 25 de mayo

La moneda europea ha registrado un avance respecto a la jornada anterior

Guardar
Imagen TZQSRZO75NH6NKWC524NBLF7CA

En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de 0,11% respecto al cierre anterior de 1,61 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,75%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,8%.

PUBLICIDAD

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante los últimos cinco días, reflejando un fortalecimiento sostenido de la moneda europea. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,32%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,82%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

Temas Relacionados

Precio del euro en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 25 de mayo

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 25 de mayo

Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 25 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 25 de mayo

Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 25 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 25 de mayo

El podcast de Ricardo Lorenzetti: corrupción y democracia

La corrupción es uno de los factores que más deterioran la confianza social, debilitan las instituciones y alimentan respuestas autoritarias. El episodio analiza su impacto sobre la democracia y el desarrollo económico, y explora nuevas formas de prevención vinculadas a la transparencia, la digitalización y la descentralización del poder.

El podcast de Ricardo Lorenzetti: corrupción y democracia

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 25 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de divisas

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 25 de mayo