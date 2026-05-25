Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 25 de mayo

En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la sesión previa, con una variación porcentual de 0,11% respecto al cierre anterior de 1,61 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,75%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,8%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante los últimos cinco días, reflejando un fortalecimiento sostenido de la moneda europea. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,32%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,82%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.