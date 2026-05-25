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Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 25 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 7,65 quetzales, lo que representa un incremento del 0,39% respecto al precio de cierre anterior de 7,62 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 2,65%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,95%.

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El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual se sitúa en 13,34%, por debajo de la volatilidad de referencia del 19,86%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

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