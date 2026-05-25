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Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 25 de mayo

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en promedio a 8,91 quetzales, lo que representa un incremento del 0,45% respecto al precio de cierre anterior de 8,87 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un avance del 2,96%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,35%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento en su valor. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 14,79%, por debajo de la volatilidad de referencia del 19,96%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado en este periodo.

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