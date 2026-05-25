Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 25 de mayo

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,38 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,07%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,39%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,15%.

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El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días. La volatilidad actual se sitúa en 2,36%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,24%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.