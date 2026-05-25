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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 25 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos antes del cierre de operaciones

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,87 quetzales, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una leve variación porcentual de 0,03% respecto al cierre anterior de 8,87 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,54%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,93%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 14,96%, por debajo de la volatilidad de referencia del 19,96%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado en este periodo.

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