Ciudad de Guatemala: la previsión meteorológica para este 21 de mayo

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

A consecuencia del cambio climático, las variaciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este jueves 21 de mayo en Ciudad de Guatemala.

En Ciudad de Guatemala se espera una temperatura máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 18 grados centígrados.

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En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 66% durante el día y del 24% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 54% en el transcurso del día y del 30% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 39 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora en la noche.

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Cuidado con el sol, se prevé que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 13.

El pronóstico del clima en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la ciudad de Guatemala es predominantemente tropical, donde las temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

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La temporada de lluvias en la capital guatemalteca va de mayo a octubre, mientras que la seca es desde noviembre y hasta abril.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en la nación guatemalteca el clima es principalmente tropical.

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Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

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La temporada de precipitaciones en Guatemala empieza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.