Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 3 de julio

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,23% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales. Dow Jones

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal durante los últimos dos días, indicando un fortalecimiento de la moneda norteamericana en el mercado local.

La volatilidad actual del tipo de cambio es del 25,09%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 20,2%, lo que sugiere un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un ligero descenso del -0,04%, mientras que en el último año ha registrado una apreciación del 1,78%.