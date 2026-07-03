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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 3 de julio

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,72 quetzales, reflejando un aumento del 2,8% respecto al precio de 8,48 quetzales registrado en la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,41%, aunque su variación interanual muestra una caída del -1,33%.

El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, registrando un aumento constante. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en 27,93%, notablemente superior a la volatilidad de referencia del 20,21%, lo que sugiere un período de inestabilidad en el mercado.

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