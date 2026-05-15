Noticias

Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 15 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de este viernes

Guardar
Imagen 3AFHON36XZD2JHM53MSEEOQQYQ

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 5,88 reales brasileños, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una ligera variación negativa del -0,02% respecto al cierre anterior de 5,88 reales. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,16%, aunque su variación interanual muestra una caída del -10,12%.

PUBLICIDAD

El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 14,01%, superando la volatilidad de referencia del 11,33%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.

Temas Relacionados

Precio del euro en BrasilTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 15 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 15 de mayo

Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 15 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 15 de mayo

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 15 de mayo

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 15 de mayo

Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 15 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un alza respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 15 de mayo

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 15 de mayo

La moneda europea experimentó un alza respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 15 de mayo