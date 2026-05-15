Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 15 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 5,88 reales brasileños, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una ligera variación negativa del -0,02% respecto al cierre anterior de 5,88 reales. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 2,16%, aunque su variación interanual muestra una caída del -10,12%.

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El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, marcando una caída continua. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 14,01%, superando la volatilidad de referencia del 11,33%, lo que indica un aumento en la inestabilidad del mercado.