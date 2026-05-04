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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 4 de mayo

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 4 de mayo
Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 4 de mayo

El euro se paga en el día de hoy a 20,42 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,27% comparado con el valor de la jornada anterior, cuando acabó con 20,48 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el euro marca un incremento 0,19%; aunque en el último año aún conserva una bajada del 6,9%.

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Respecto a días previos, con este valor interrumpe la racha positiva que llevaba en las tres jornadas anteriores. La volatilidad referente a estos siete días es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, de manera que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo normal.

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