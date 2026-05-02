Pronóstico del clima en Puerto Plata para este 3 de mayo

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Puerto Plata este domingo:

PUBLICIDAD

La probabilidad de precipitaciones para este domingo en Puerto Plata es de 4% durante el día y del 6% a lo largo de la noche.

En tanto, la nubosidad será del 25% en el transcurso del día y del 25% en el curso de la noche.

PUBLICIDAD

En cuanto a la temperatura se pronostica un máximo de 34 grados y un mínimo de 22 grados en esta región. Los rayos UV se prevé llegarán a un nivel de hasta 12.

Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 35 kilómetros por hora en el día y los 24 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Puerto Plata (Imagen ilustrativa Infobae)

Puerto Plata es una de las ciudades más pobladas de República Dominicana, parte de la provincia con el mismo nombre, ubicada en la costa norte del país centroamericano.

En esta ciudad, como en gran parte parte de la nación dominicana, el clima es tropical.

PUBLICIDAD

Los meses con mayor sequía van de junio a agosto, el resto del año las lluvias son más constantes, siendo octubre y noviembre el bimestre que más precipitaciones se registran.

(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser un país del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

PUBLICIDAD

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

PUBLICIDAD

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.