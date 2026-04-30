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Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 30 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

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Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 30 de abril
Euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 30 de abril

En la jornada de hoy el euro se negocia al inicio de operaciones a 8,02 bolivianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 1,59% con respecto al valor de la jornada anterior de 7,89 bolivianos, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el euro marca un incremento 1,85%, por ello en el último año aún mantiene un ascenso del 2,25%.

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Analizando este dato con el de días previos, gira las tornas respecto del de la sesión previa, en el que marcó una disminución del 0,53%, sin ser capaz de fijar una tendencia definida. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es superior a los números logrados para el último año (16,63%), mostrándose como un activo con mayores variaciones de lo previsible.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

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El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

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