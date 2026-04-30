Noticias

Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 30 de abril

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 30 de abril
Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 30 de abril

El euro se negocia al inicio del día a 4,12 soles en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,09% frente al valor de la jornada previa, cuando finalizó con 4,12 soles, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra un incremento 0,78%; pese a ello en el último año mantiene aún un descenso del 0,72%.

PUBLICIDAD

Comparando este dato con el de días pasados, acumula cuatro jornadas seguidas de subida. La cifra de la volatilidad es de 6,66%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (8,09%), de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en fechas recientes.

Temas Relacionados

Precio del euro en PerúTipo de cambioÚltimas actualizacionesprecio del euroeuro en Perúperu-economia

Últimas Noticias

Este es el top 10 de los K-dramas y shows más populares de Netflix en Corea del Sur de esta semana

La llegada de las series coreanas a plataformas de streaming ha impulsado su alcance internacional, ampliando el público y fortaleciendo la presencia global de este contenido

Este es el top 10 de los K-dramas y shows más populares de Netflix en Corea del Sur de esta semana

Resultados del Loto Clásico de Chile 5419: números ganadores de hoy jueves 30 de abril

Esta popular lotería chilena se celebra tres veces a la semana, todos los martes, jueves y domingo

Resultados del Loto Clásico de Chile 5419: números ganadores de hoy jueves 30 de abril

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Punta del Este para este 1 de mayo

Uruguay podría presentar un incremento de hasta 3 grados en su temperatura por el cambio climático en los próximos años, advierten expertos

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Punta del Este para este 1 de mayo

Puerto Plata: la predicción del clima para este 1 de mayo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Puerto Plata: la predicción del clima para este 1 de mayo

Clima en Cuba: la previsión meteorológica para La Habana este 1 de mayo

El clima de Cuba es de tipo tropical y generalmente está dividido en dos épocas: el seco y el de mucho calor con lluvias

Clima en Cuba: la previsión meteorológica para La Habana este 1 de mayo