Precio del euro hoy en Perú: cotización de apertura del 30 de abril

El euro se negocia al inicio del día a 4,12 soles en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,09% frente al valor de la jornada previa, cuando finalizó con 4,12 soles, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro registra un incremento 0,78%; pese a ello en el último año mantiene aún un descenso del 0,72%.

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Comparando este dato con el de días pasados, acumula cuatro jornadas seguidas de subida. La cifra de la volatilidad es de 6,66%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (8,09%), de manera que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en fechas recientes.