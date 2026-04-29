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Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 29 de abril

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 29 de abril
Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 29 de abril

El euro cotizó al cierre a 8,01 bolivianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 1,17% si se compara con los 7,92 bolivianos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra una subida 1,72%, por lo que en el último año aún mantiene un incremento del 0,46%.

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Respecto de días previos, acumuló dos fechas seguidas en positivo. La cifra de la volatilidad fue de 18,44%, que es una cifra superior al dato de volatilidad anual (16,63%), lo que indica que está pasando por una fase de inestabilidad.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028

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El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

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