Dólar hoy en Cuba: cotización de cierre de tipo de cambio del 29 de abril registró precios estables

Consulta en cuánto cerró el precio del dólar en México este miércoles 29 de abril de 2026.(REUTERS/Desmond Boylan)

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 24 pesos cubanos al cambio oficial, lo cual supuso una disminución del 0,1% si se compara con los 24,02 pesos oficiales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un incremento 0,1%, por lo que en términos interanuales aún acumula una subida del 0,09%.

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Respecto de fechas previas, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, en el que se anotó un incremento del 0,27%, siendo incapaz de consolidar una tendencia definida. La volatilidad de esta semana presentó un rendimiento inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

De acuerdo con un reporte de divisas de Grupo Financiero Monex, la expectativa por la decisión de política monetaria de la Fed coincide con un aumento del nerviosismo en los mercados, mientras el dólar, medido mediante el índice DXY, supera el nivel de 98,88 puntos, su valor más alto desde el viernes pasado.

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Durante la mañana, funcionarios de la Casa Blanca indicaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dialogó con diversas compañías petroleras para coordinar los próximos pasos en relación al bloqueo en el estrecho de Ormuz, mencionando que este, podría extenderse durante varios meses si la situación lo requiere.

Paralelamente, la reunión de política monetaria del FOMC tuvo lugar hoy, con un consenso generalizado en torno al mantenimiento de la tasa objetivo de los fondos federales entre 3,50% y 3,75%. La atención de los mercados se centró en las declaraciones de Jerome Powell durante la rueda de prensa posterior, quien aseguró que continuará en la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal, tras dejar su cargo como presidente de la Fed.

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Aunado a eso, el Comité reafirmó su compromiso con la promoción del máximo empleo y el restablecimiento de la inflación al 2%. Además, al determinar la magnitud y el momento de futuros ajustes en el rango objetivo de la tasa de fondos federales, evaluará con especial atención los datos disponibles, las proyecciones económicas y el balance de riesgos.

El nodo a 10 años de la curva de rendimientos del Tesoro se ubica cerca de su nivel más alto en un mes, alrededor de 4,40%, impulsado por el incremento sostenido de los costos de la energía.

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Pronóstico de crecimiento económico para Cuba en 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

Cuba proyecta para 2026 un crecimiento económico del 1%, la misma tasa que había estimado para el año anterior pero que no logró alcanzar debido a la contracción del Producto Interno Bruto (PIB). Según el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, el país operará en un contexto de “economía de guerra”, enfrentando amenazas, riesgos y tensiones que podrían intensificarse durante el próximo año.

La expectativa de crecimiento se apoya en mejores perspectivas para el turismo y los servicios de exportación, en particular los servicios médicos, que siguen siendo un pilar para la obtención de divisas. En el ámbito inflacionario, el Gobierno prevé un aumento del 10% en los precios del mercado formal, lo que implicaría una reducción de cinco puntos porcentuales respecto a la inflación interanual registrada al cierre de 2025, cuando alcanzó el 14,07%.

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El déficit fiscal estimado para 2026 asciende a 74.500 millones de pesos cubanos, unos 3.100 millones de dólares al tipo de cambio oficial para empresas, una cifra similar a la del año anterior. Las autoridades reconocen la persistencia de problemas estructurales: escasez de productos básicos, apagones, inflación elevada, dolarización creciente y fuerte migración. Entre 2020 y 2024, la economía cubana se contrajo un 11% y en 2024 el PIB retrocedió un 1,1%, marcando el segundo año consecutivo de caída.

El Gobierno ha señalado la necesidad de atraer inversión extranjera y ha prometido un entorno “más dinámico y transparente” para los inversores, ofreciendo mayores facilidades y garantías, aunque reconoce las dificultades financieras actuales y la complejidad del contexto internacional y doméstico.

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La historia del peso cubano

Consulta el tipo de cambio en Cuba este miércoles 29 de abril del 2026. (Reuters/Alexandre Meneghini)

El peso cubano es la moneda de curso legal en Cuba y es utilizada por la mayoría de la población, está dividido en 100 unidades denominadas centavos.

A partir del 1 de enero de 2021 dejó de existir el peso cubano convertible como moneda de curso legal, pues era el más aceptado en el pago de obligaciones y aunque aún tiene valor legal, no es aceptado en el pago de productos y servicios.

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En el año 2002 la tasa de cambio era de 21 pesos cubanos por cada peso convertible, pero después se devaluó hasta alcanzar los 26 pesos cubanos por peso convertible. En cuanto al dólar, éste equivale a 25 pesos cubanos y a un peso cubano convertible.

No fue hasta abril de 2005 cuando el gobierno acordó la devaluación del peso cubano con respecto al convertible al pasarlo a 25 pesos cubanos por peso convertible y éste último quedó en paridad de 1:1 con respecto al dólar más un impuesto del 10 por ciento, con ello se tiene que por cada dólar cambiado se pierde el 12% de su valor.

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Así fue hasta el 1 de enero de 2021 cuando se acordó el “Día Cero” de la unificación monetaria, aunque para muchos la extinción del peso convertible se vio como una devaluación, para otros sólo se trató de una medida para ponerse al corriente con los 24 pesos cubanos por cada dólar.

En consecuencia, la demanda de divisas también empujó al mercado negro de intercambio en el que se vendía un dólar por cada 100 pesos cubanos convertibles.

Actualmente existen monedas de 1, 2, 5 y 20 centavos y de 1, 3 y 5 pesos; mientras que en billetes existen de 1, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos.