Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 29 de abril

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 1 balboa en promedio, lo que supuso un cambio del 1,97% si se compara con los 0,98 balboa de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense anota una subida 2,18%, por ello en términos interanuales aún mantiene un incremento del 2,17%.

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En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas pasadas, acumuló dos fechas seguidas en cifras positivas. La volatilidad de esta semana es superior a la cifra lograda para el último año (18,72%), así que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

Paridad con el dólar refuerza estabilidad económica de Panamá hacia 2026

Panamá proyecta para 2026 un crecimiento del PIB cercano al 4%, impulsado por sectores como logística, banca, turismo, construcción y la actividad del Canal, según información de la agencia inmobiliaria Casa Solution. El papel de Panamá como centro global de servicios se sostiene por su posición geográfica estratégica y, especialmente, por su economía dolarizada.

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La estabilidad monetaria, derivada del uso del dólar estadounidense como moneda oficial, elimina el riesgo cambiario y protege al país frente a riesgos inflacionarios que afectan a otros mercados de la región. Para el año 2026, se espera que el balboa panameño (PAB) mantenga su paridad histórica de 1:1 con la divisa norteamericana.

El contexto externo muestra mejores perspectivas, con menor volatilidad en el comercio internacional, condiciones de financiamiento favorables y el impacto menguante de choques recientes, como la sequía y la suspensión temporal de la mina de cobre, según el informe de UBS.

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El comportamiento de los bonos panameños en dólares durante 2025 se ubicó por encima del 24% de rendimiento, superando ampliamente a otros activos emergentes, según datos de la misma entidad financiera. Para 2026, la perspectiva se muestra más equilibrada, aunque Panamá continúa ofreciendo diferenciales de rendimiento atractivos frente a los bonos estadounidenses, acompañados de riesgos específicos relacionados con el rumbo fiscal y la coyuntura política.

Entre los principales riesgos identificados para el año figuran un posible deterioro fiscal y un incremento en la deuda pública que amenace el grado de inversión, la persistencia de desafíos políticos y de gobernabilidad, así como el desenlace de litigios y acuerdos contractuales críticos. A estos factores se suman la posibilidad de choques externos vinculados a la economía global, la política comercial de Estados Unidos o eventos extremos que puedan afectar la demanda de servicios y los flujos de capital.

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Datos sobre el balboa

La balboa panameña es la moneda de curso legal en Panamá y se abrevia PAB; está dividido en 100 centésimos y lo que la caracteriza es que no se trata de dinero independiente, sino una versión local del dólar estadounidense.

El gobierno panameño emite sus propias monedas en centésimos y balboas equivalentes a dólares aunque dichas monedas no son aceptadas en Estados Unidos. Tampoco se trata de un caso único, pues el dólar tuvaluano y kiribatiano guardan la misma relación con el dólar australiano.

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Esta vinculación con el dólar estadounidense se dio en 1904 luego de la Convención Nacional de Panamá. Más tarde, en el 2010, entró en circulación la moneda de un balboa, del cual se emitieron 40 millones de unidades.

Los panameños no recibieron bien esta nueva moneda y acusaron un uso forzoso de ésta en detrimento del billete estadounidense, por lo que la divisa fue llamada "Martinelli", en referencia al presidente panameño Ricardo Martinelli, quien la impulsó.

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También se intentó producir monedas de dos y cinco balboas, pero el proyecto fue cancelado posteriormente. Actualmente existen en circulación monedas de uno y cinco centésimos; un décimo, un cuarto y un medio de balboa, así como un balboa.