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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de abril

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de abril
Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de abril

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 1,37 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,2% si se compara con la cotización de la jornada anterior de 1,37 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,04%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 0,85%.

Respecto a fechas previas, acumuló tres sesiones sucesivas en verde. La cifra de la volatilidad es visiblemente inferior a los números logrados para el último año (4,7%), por lo tanto su cotización está presentando menos variaciones de lo normal en estos días.

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