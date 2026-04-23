Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 23 de abril

En la última sesión el dólar estadounidense se negoció al cierre a 7,64 quetzales en promedio, de manera que implicó un cambio del 2,23% comparado con la cotización de la jornada anterior, cuando acabó con 7,47 quetzales, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 2,15%, por lo que en el último año aún conserva una subida del 1,62%.

Respecto a días previos, cortó con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas tres jornadas. La volatilidad de esta semana es superior a los números conseguidos para el último año (19,36%), lo que manifiesta que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.