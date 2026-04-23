Noticias

Euro hoy en México: cotización de cierre del 23 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
Euro hoy en México: cotización de cierre del 23 de abril
Euro hoy en México: cotización de cierre del 23 de abril

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 20,34 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,03% comparado con los 20,34 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el euro acumula un incremento 0,1%; por contra en el último año mantiene aún un descenso del 7,92%.

Con respecto a días previos, cambió el sentido del resultado anterior, cuando se anotó una bajada del 0,02%, mostrándose incapaz de consolidar una tendencia. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es claramente inferior a los números logrados para el último año (8,24%), por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en este contexto.

Temas Relacionados

Precio del euro en MéxicoTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de abril

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de abril

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de abril

Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 23 de abril

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 23 de abril

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 23 de abril

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 23 de abril

Precio del dólar hoy 23 de abril en Cuba: Cotización de tipo de cambio se mantiene estable al cierre del mercado

Este jueves, se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior, a pesar de ello, el incremento del billete americano sobre el peso cubano fue mínimo

Precio del dólar hoy 23 de abril en Cuba: Cotización de tipo de cambio se mantiene estable al cierre del mercado