Euro hoy en México: cotización de cierre del 23 de abril

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 20,34 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,03% comparado con los 20,34 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el euro acumula un incremento 0,1%; por contra en el último año mantiene aún un descenso del 7,92%.

Con respecto a días previos, cambió el sentido del resultado anterior, cuando se anotó una bajada del 0,02%, mostrándose incapaz de consolidar una tendencia. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es claramente inferior a los números logrados para el último año (8,24%), por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en este contexto.