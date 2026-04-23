Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 23 de abril

El euro se negoció al cierre a 1,60 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,05% comparado con los 1,60 dólares canadienses de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca una disminución 0,71%; sin embargo en el último año aún acumula un incremento del 0,17%.

Respecto de fechas anteriores, encadenó tres jornadas seguidas en rojo. En los pasados siete días la volatilidad presentó un balance visiblemente inferior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, de forma que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo normal.