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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 23 de abril

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 23 de abril
Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 23 de abril

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 8,93 quetzales en promedio, lo cual implicó un cambio del 1,74% con respecto al valor de la jornada anterior, cuando se situó en 8,78 quetzales, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca un incremento 1,33%, por ello desde hace un año aún acumula una subida del 1,49%.

En relación a jornadas pasadas, puso freno a tres sesiones seguidas con tendencia plana. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presentó un rendimiento ligeramente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

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